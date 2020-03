Arraial do Cabo passa a sinalizar residências de idosos com intuito de facilitar o trabalho da Saúde e Assistência Social

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, no intuito de fortalecer ações prioritárias para os idosos cabistas, propôs aos membros da Comissão Especial de Políticas Públicas uma ação específica voltada para este público.

“À partir de agora, a Comissão irá identificar as residências com idosos para o período da quarentena. Um adesivo foi elaborado para que as residências sejam sinalizadas, facilitando assim o trabalho das Secretarias de Saúde e Assistência Social, bem como para alertar a sociedade da importância com os cuidados especiais com esta população. Sabemos que os idosos são a parcela da população mais vulnerável ao Covid-19, e por este motivo buscamos garantir sua prioridade nas ações de proteção, prevenção e cuidados. E também de carinho com nossos mais velhos, a quem tanto amamos. Quem ama, cuida.

Vamos vencer este momento juntos”, disse Renatinho.