Arraial do Cabo proíbe entrada de veículos de outras cidades

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue adotando as medidas necessárias e as recomendações do Ministério da Saúde e a OMS para evitar a aglomeração de pessoas como forma de prevenção ao Coronavírus.

Apesar das ações de divulgação e orientação, muitas pessoas insistem em frequentar praias, lotar estabelecimentos e outros locais.

Devido a esse tipo de comportamento, o governo municipal decidiu tomar medidas ainda mais rígidas e, a partir desta sexta-feira (20), somente moradores, trabalhadores e prestadores de serviço do município entrarão em Arraial do Cabo. Veículos com placas de outros municípios serão impedidos de acessar a cidade. A Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Militar, fará o bloqueio em pontos estratégicos, onde serão exigidos, aos motoristas, documentos que comprovem moradia, prestação de serviço ou vínculo empregatício dentro de Arraial. Transportes coletivos também serão parados e quem não comprovar qualquer uma dessas situações será obrigado a retornar.

Vale ressaltar que os limites dos distritos também estão incluídos nas medidas de prevenção.

“Infelizmente estamos sendo obrigados a agir com mais rigor porque até agora, apesar de todos os nossos esforços, muita gente está deixando a prevenção de lado, além de colocar a saúde da nossa população em risco, haja visto o crescimento no índice de infectados pelo coronavírus em outras cidades”, afirmou o Prefeito Renatinho Vianna.

É importante ressaltar que a situação é crítica a nível mundial e o vírus pode ser letal, principalmente, para grupos de risco, como, idosos e portadores de doenças crônicas. Se você não faz parte desses grupos, pode ser o condutor da doença até eles! Por isso é importante seguir as recomendações da OMS e do Poder Público.