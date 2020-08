ARRAIAL DO CABO: Projeto Talentos da Terra oferece mais de 50 cursos online durante a pandemia

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Educação e Cultura, mantém o projeto Talentos da Terra funcionando online durante o período de distanciamento social em que os Decretos Municipais de enfrentamento ao coronavírus mantém as aulas presenciais suspensas no Município.

Ao todo, são 57 cursos e mais de 2,9 mil alunos beneficiados. Núcleo de artes cênicas com cursos de teatro, modelo e manequim, núcleo de dança com diversas modalidades para todas as idades, núcleos de artes plásticas, núcleos de música e também núcleo de artesanato.

Para realizar a inscrição, basta entrar nas redes sociais da SubCult (https://www.facebook.com/SubcultAC), escolher o curso que deseja fazer e preencher a ficha de inscrição.