Arraial do Cabo promove ação de saúde bucal para pessoas em situação de rua

Nesta quarta-feira (01), a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou uma ação de saúde bucal, no Centro de Especialidades Odontológicas, na Prainha, para atender pessoas em situação de rua.

A equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) identificou e encaminhou os assistidos até o CEO.

Um total de dez pessoas participaram da ação e foram orientados sobre os cuidados com a saúde bucal e receberam escovação supervisionada, além de avaliação dos dentistas. “O objetivo desse trabalho é proporcionar dignidade às pessoas, que hoje, vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade. Ações como essa são importantes para identificar os problemas e possíveis tratamentos odontológicos que serão oferecidos de forma contínua. Queremos que as pessoas se sintam bem e tenham condições de escovar os dentes diariamente. Sabemos como o sorriso faz bem para a auto-estima. Estamos aqui para ajuda-los”, disse Ana Paula Ferreira de Souza, Coordenadora de Saúde Bucal do Município.