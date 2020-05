Arraial do Cabo promove live com o produtor de eventos esportivos Rodrigo Isaac

Com o objetivo de tirar as dúvidas dos munícipes a respeito de como ficará o setor turístico, principal atividade econômica da cidade, a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Turismo e Eventos, realizará uma live, nesta quarta-feira (27), no perfil do órgão municipal no Instagram (@prefeituradearraialdocabo), a partir das 17h.

Estarão presentes na live o Secretário de Turismo da cidade, Olavo Carvalho, e o professor e produtor de eventos esportivos Rodrigo Isaac, principal responsável pelo World Trail Run (WTR). A conversa terá como pauta fundamental “o futuro dos eventos turístico-esportivos pós-pandemia”.

