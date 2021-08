Arraial do Cabo realiza parceria com a Marinha do Brasil para beneficiar crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

A prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, se reuniu nesta quarta-feira (25), com representantes do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), para firmar o convênio do Programa Socioeducativo para Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal, no Município cabista.

O programa tem o objetivo de democratizar o acesso às atividades esportivas, além de promover a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Serão oferecidas atividades esportivas educacionais, de lazer e atividades complementares. E também, alimentação saudável e de qualidade, reforço escolar, ações cívico-sociais, palestras e campanhas educativas, orientações de civismo, entre outras.

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário e dos municípios. Em Arraial do Cabo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, vai auxiliar na identificação e encaminhamento das crianças e adolescentes ao projeto. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Presenças – Estiveram presentes na reunião a Diretora do IEAPM, Dra Eliane Gonzalez Rodriguez; o Capitão de Corveta, Sr Amilton Rodrigues Eleotero; o Secretário de Desenvolvimento Social, Wagner Lima Vidal; o Subsecretário Eduardo Garcia; o Superintendente da Juventude; Lucas Ramon; e a Diretora de Gestão do SUAS, Letícia Regadas.