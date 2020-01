Arraial do Cabo realiza regularização das atividades com Bugre na cidade

Em decorrência da grande demanda pelos serviços de turismo na cidade, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente, está realizando o cadastro ambiental para a regularização das atividades com Bugre na cidade.

O objetivo da ação é garantir toda a segurança aos munícipes e turistas que buscam conhecer os principais pontos turísticos de Arraial do Cabo através do passeio com o veículo ofertado por agentes municipais.

O cadastro é realizado na sede da Secretaria do Ambiente até o dia 10 de janeiro e, para realizá-lo, basta chegar ao local portando uma identificação pessoal original com foto, junto ao comprovante de residência e documentação do veículo.