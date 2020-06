Arraial do Cabo realiza videoconferência para tratar do Turismo

Videoconferência pauta protocolos sanitários, divulgação da cidade e turismo responsável para quando a cidade for liberada

Na tarde de quarta-feira, dia 17, a Secretaria de Turismo participou de uma reunião por vídeo conferência com o objetivo de planejar medidas de segurança e prevenção para quando o turismo na cidade voltar a funcionar. A chamada contou com a presença do Secretário de Turismo e Eventos, Olavo Carvalho, os Diretores da CVC, Bruno Heleno, Aldemir Cavalcanti e Deborah Santos, juntamente com os representantes do trade turístico de Arraial do Cabo e Búzios, César Fernandes, Diretor da Tour Shop, e Márcia Augusta, Presidente da ATAC.

Além dos protocolos sanitários, foi firmada uma parceria que visa a valorização dos destinos que adotarem esses procedimentos. A empresa de turismo CVC irá divulgar o município como cidade limpa e segura, o que contribuirá muito quando o retorno das atividades turísticas for liberado e os visitantes possam voltar a frequentar a cidade.

“Entendemos que o momento é delicado para todos e o Turismo, uma das nossas principais atividades econômicas em Arraial, está sendo afetado diretamente. Por isso a importância de mantermos contato com todo o trade e os comerciantes durante este período. Juntos traçamos estratégias viáveis a serem adotadas e colocamos a responsabilidade e a segurança do morador, dos trabalhadores e dos nossos visitantes em primeiro lugar”, comenta Olavo Carvalho.

Vale ressaltar que todas as atividades turísticas seguem suspensas de acordo com os decretos municipais contra à proliferação da COVID-19. O que está sendo feito é um planejamento para que, quando tudo volte ao normal, a Prefeitura já tenha as medidas de prevenção alinhadas para serem colocadas em prática.

Faça a sua parte, respeite os Decretos Municipais para que possamos, em breve, retomar as atividades com segurança.