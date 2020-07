Arraial do Cabo recebe 10 novos respiradores

Em uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo recebeu, neste domingo (19), 10 respiradores para o Hospital Geral, onde são atendidos os pacientes diagnosticados com a Covid-19. O Prefeito Renatinho Vianna foi até o Rio de Janeiro nesta manhã para buscar os aparelhos no Riocentro.

No dia 30 de junho, Renatinho esteve na capital reunido com o Prefeito Marcelo Crivella e o Deputado Estadual, Carlos Macedo, reivindicando o reforço dos respiradores para Arraial do Cabo, para dar continuidade a batalha contra a Covid-19. Na ocasião, Crivella garantiu que essa solicitação seria atendida.

“Estávamos confiantes e graças a Deus conseguimos esses 10 respiradores. Estamos seguindo todas as medidas de acordo com o Ministério Público e a Organização Mundial da Sáude (OMS), para que possamos permanecer com os índices baixos, mantendo assim a flexibilização na cidade, tendo em vista nossa grande preocupação com a crise econômica instalada em função da pandemia. Com fé e esperança na cura, seguirei trabalhando em prol da nossa população. Vamos vencer juntos”, afirmou Renatinho Vianna.

Conforme divulgado no último balanço, o Município tem, ao longo de quase quatro meses, 88 casos confirmados da doença com laudos, com 12 óbitos de moradores, sendo apenas 05 deles dentro de Arraial do Cabo, e 76 pacientes já considerados recuperados.

Com mais essa conquista, o Hospital Geral de Arraial do Cabo fica equipado agora com 19 respiradores.