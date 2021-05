Arraial do Cabo recebe doação de cadeiras adaptadas para projeto de basquete

A Superintendência de Esportes de Arraial do Cabo apresentou, nesta quarta-feira (12), no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, as 12 cadeiras adaptadas doadas ao Município para serem utilizadas no projeto de basquete em cadeira de rodas. As cadeiras foram doadas pela ADD Magic Hands, de São Paulo.

O prefeito, Marcelo Magno, destacou a revitalização do esporte no Município, e lembrou que já são 16 modalidades nos distritos e nos bairros centrais. “Encontramos uma situação difícil, mas estamos superando com trabalho. O esporte é um exemplo dessa superação” observou o prefeito.

A Superintendência de Esportes oferece a crianças, entre 5 e 17 anos, 16 modalidades em 28 projetos distribuídos nos bairros da área central e nos distritos. Entre as modalidades há futebol, voleibol, basquete, jiu jitsu, muay thai, entre outras.