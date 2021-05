Arraial do Cabo recebe doses da vacina contra o Covid

A Secretaria Estadual de Saúde enviou, nesta sexta-feira (14) e sábado (15), para Arraial do Cabo, 1.100 doses de vacinas contra a covid-19 – 610 da CoronaVac e 490 da AstraZeneca. O calendário de vacinação retorna a partir de segunda-feira (17), às 13h.

Calendário de Vacinação

CoronaVac 2ª dose

A partir das 13h

Segunda-feira – 17

Idosos imunizados com a 1ª dose no dia 31 de março

Local

Associação dos Aposentados e Pensionistas – Praia dos Anjos

Idosos imunizados com a 1ª dose no dia

1º de abril

Local

Escola Municipal João Torres

Apae Prainha

Idosos imunizados com a 1ª dose no dia 3 de abril

Local

Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, Canaã

ESFs

Por agendamento

CoronaVac 1ª dose

Terça-feira – 18

Das 9h às 12h

Gestantes e puérperas com cormobidade, a partir de 18 anos – Apresentar laudo e Cadastro Internacional de Doença (CID)

Local

Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, Canaã

AstraZeneca 1ª dose

9h às 13h

Quarta-feira – 19 / Quinta-feira – 20

9h às 13h

50 a 54 anos

Pessoas com comorbidades, com deficiência permanente cadastradas no DPC e com doenças renais crônicas ( diálise)

Locais

Associação dos Aposentados e Pensionistas – Praia dos Anjos

Escola Municipal João Torres, Prainha

Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, Canaã

ESFs por agendamento