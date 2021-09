Arraial do Cabo recebe EPIs para enfrentamento à Covid-19

A Prefeitura de Arraial do Cabo recebeu, na quarta-feira (15), cerca de 22 mil máscaras, 3.500 aventais descartáveis, três galões de cinco litros de álcool em gel, 400 unidades de álcool líquido, 1 mil óculos de proteção e 4 mil luvas. Os EPIs são resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Banco Itaú e o Ministério Público Estadual (MPE).

Os EPIs serão divididos entre as Secretarias de Saúde e a de Educação. A parte da Saúde vai ser destinada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo e às unidades do Estratégia de Saúde da Família (ESF). A Educação vai dividir os EPIs entre as 11 escolas e as duas creches.

Lista dos EPIs

Saúde

3.500 aventais descartáveis

3 galões de álcool em gel de 5 litros

4 mil luvas

6.500 máscaras descartáveis

4.200 máscaras N95

1 mil unidades de óculos de proteção

Educação

400 unidades de álcool líquido

800 unidades de faceshild

400 unidades de galões de álcool em gel de 5 litros

11.200 mil máscaras infantis descartáveis

3.150 máscaras ninja adulto

50 unidades de máscaras infantis