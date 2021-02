Arraial do Cabo recebe mais 380 doses da CoronaVac

A Prefeitura de Arraial do Cabo recebeu nesta quarta-feira (3), da Secretaria de Estado de Saúde, mais 380 doses da Coronavac. A vacina vai ser aplicada nos profissionais da Saúde do Município que atuam na linha de frente no combate a pandemia do novo coronavírus e já tomaram a primeira dose.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 310 doses serão aplicadas nos imunizados na primeira remessa, e as 70 restantes numa segunda fase da campanha de vacinação contra a covid-19.

Arraial do Cabo já recebeu mais de 1 mil doses da vacina, cerca de 700 da Coronavac e pouco mais de 300 da AstraZeneca.