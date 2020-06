Arraial do Cabo recebe novas cestas básicas para atender profissionais do turismo náutico e pescadores

Arraial do Cabo realiza nesta terça-feira (9), o cadastro para retirada de cestas básicas para os trabalhadores do turismo náutico e pescadores do município, que foram afetados economicamente pela pandemia do novo Coronavírus. A previsão é de que a distribuição comece já na próxima quarta-feira (19) e será feita na sede da FIPAC – Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo.

A logística acontecerá da seguinte forma: o público alvo deve comparecer na Marina da Praia dos Anjos, amanhã (9), a partir das 9h, onde receberão uma senha e as informações com data e horário para retirada, desde que já esteja inscrito no CadÚnico. Equipes da Secretaria de Assistência Social do município foram disponibilizadas para coordenar todo o processo, juntamente com a FIPAC.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Olívia Macedo, o agendamento por senhas e a divisão dos dias e horários para entrega, ocorrem com o objetivo de preservar a saúde dos moradores e das equipes de trabalho, quanto as medidas preventivas de combate à Covid-19.

Quem não estiver cadastrado no programa do governo, pode fazer a inscrição no próprio ponto de atendimento para ficar apto ao recebimento. Para esses, os documentos necessários são: identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de residência. Se for menor e não tiver documentos, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Devem apresentar ainda a documentação de todos os membros do grupo familiar.

Para retirar a cesta é necessário apresentar: identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, senha do agendamento e a folha do resumo do Cadastro Único. Se não for o titular, favor levar CPF e identidade do titular do cadastro. Os pescadores e profissionais que já possuem o CadÚnico e não receberam outra cesta básica dentro do período de 30 dias, também precisam pagar a senha para receber o auxílio.

De acordo com Prefeito Renatinho Vianna, a distribuição de cestas já estava acontecendo na sede da Assistência Social, mas desta vez a entrega foi direcionada para FIPAC, que fica na Marina dos Pescadores, com o intuito de facilitar o acesso dos trabalhadores náuticos e pescadores ao serviço.

“Nos organizamos para que as cestas básicas sejam entregues o mais rápido possível para as famílias que estão precisando. Sabemos que este é um momento difícil, mas estamos empenhados e priorizando os trabalhos para ajudar diretamente nossos munícipes” – afirmou Renatinho.

A ação da Prefeitura de Arraial do Cabo acontece por meio da Secretaria de Assistência Social e FIPAC.