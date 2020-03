Arraial do Cabo recebe tomógrafo móvel

Em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Arraial do Cabo por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibilizará o Tomógrafo Móvel para a população. A ação acontece entre os dias 02 e 06 de março, em frente ao Estádio Hermenegildo Barcello, próximo a Prefeitura de Arraial do Cabo e será direcionada para os pacientes que estão na fila aguardando a realização do exame. A iniciativa reforça o compromisso do governo em desenvolver atividades que elevem os índices do estado na área da saúde.

O secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos (Kafuru) , ressalta o objetivo da ação: “Nossa proposta é reforçar os serviços de saúde na região, que beneficiem a população local e de municípios vizinhos. Com o Tomógrafo Móvel, estamos aproximando os serviços públicos de saúde da população, sobretudo a mais carente. As atividades, integram nossa política de gestão, cujos princípios objetivam a melhoria da vida dos cabistas”.

Em paralelo, dando continuidade à campanha estadual de imunização contra o sarampo, será realizado entre os dias 03 e 06 de março, a semana de Vacinação contra o Sarampo. A vacinação acontece no mesmo local ( Em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos) entre 8h e 12h.

Pessoas com a faixa etária entre 06 meses e 59 anos devem se imunizar. O Sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até quatro dias após.

A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde. A campanha que possui o slogan “RJ sem Sarampo”, tem como objetivo implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença, através da promoção de elevada cobertura vacinal da população.

Lembre-se que a vacinação é a única forma de garantir a proteção contra a doença.