Arraial do Cabo registra três novos casos suspeitos de Coronavírus

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio desta nota, vem atualizar a respeito dos casos suspeitos de coronavírus no município, divulgados nesta semana, e trazer informações oficiais da Secretaria de Saúde. Os boletins oficiais do Município são atualizados conforme novas informações chegam.

Nesta Quarta-Feira (29), a Secretaria de Saúde divulga o boletim atualizado registrando mais 03 novos casos suspeitos de coronavírus, sendo uma mulher de 23 anos e dois homens com 70 e 93 anos, moradores de Arraial do Cabo. Os três pacientes encontram-se em isolamento domiciliar.

O total de pacientes atualmente com suspeita da doença chega a 19. Todos estão sendo monitorados pela equipe de saúde. Os exames foram realizados pelo Lacen-RJ e seguem aguardando resultado. Dos 19 casos suspeitos, 15 estão em isolamento domiciliar e apresentam estado clínico estável, 3 pacientes permanecem isolados em observação no hospitar e 1 paciente internado respirando com auxílio do respirador.

Atualização final: Arraial do Cabo possui 5 casos confirmados, sendo 1 deles com óbito, 19 casos suspeitos e 7 casos descartados.

Os familiares dos pacientes foram orientados a fazer isolamento domiciliar. O procedimento está entre as medidas recomendadas pela OMS para pacientes que estão em bom estado clínico em que não há necessidade de internação. A recomendação é de que permaneçam em isolamento total em sua residência por 14 dias.

A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça que todas as medidas adotadas devem ser cumpridas à risca a fim de evitar que o Município tenha um surto da doença. A recomendação é para que NÃO saiam de casa sem extrema necessidade e, ao sair, obedeça ao Decreto Municipal e utilize máscara. A Secretaria de Segurança Pública pede a colaboração de todos os munícipes para que não saiam dos limites da cidade, exceto situações inadiáveis, e que tenham a consciência que a barreira sanitária é uma medida de PREVENÇÃO.