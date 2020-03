Arraial do Cabo restringe acesso à todas as praias do município

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, fechou nesta quinta-feira, dia 19, os acessos à Praia Grande, Prainha, Praia dos Anjos e Praia do Pontal. As medidas foram tomadas após o não comprimento da recomendação incluída nos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura, onde medidas foram impostas para a prevenção do coronavírus.

O acesso a todas as praias do município estão com restrições. As orlas estão fechadas nos dois sentidos, podendo transitar apenas moradores, comerciantes ou turistas que já estejam hospedados, justamente para conter o deslocamento de turistas e evitar aglomerações.

As entradas das praias de acesso único, como Praia do Forno e Prainhas, também estão bloqueadas, assim como o acesso ao Pontal do Atalaia, restrito só para moradores.

Também está vedado o comércio ambulante e o de ponto fixo, que são os quiosques e trailers, localizados nas orlas. A decisão é válida por 15 dias a partir da data de assinatura do decreto, que foi no dia 16 de março de 2020.

As equipes da Posturas e Guarda Municipal, estão nas ruas e praias da cidade para verificar o cumprimento destas recomendações. Em caso de entrada de veículos com estrangeiros no município, a instrução é para que os turistas preencham um questionário de saúde, contendo as informações necessárias ao sistema de saúde local.

O trabalho nas praias também conta com a participação do Corpo de Bombeiros, que alerta os banhistas para evitar aglomerações, saindo de casa somente se for necessário. Os aluguéis de temporada também estão suspensos.

Vale lembrar que os passeios de barco, buggy e quadriciclo também estão proibidos no município, considerando o decreto que dispõe sobre medidas para o enfrentamento de emergência, para conter o coronavírus.

O município cabista ainda não registrou casos confirmados de coronavírus e aguarda os laudos oficiais referentes aos dois casos suspeitos monitorados desde a semana passada.

A Prefeitura de Arraial do Cabo pede a colaboração da população e visitantes para que suspendam as idas às praias do município.