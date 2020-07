Arraial do Cabo retoma atendimentos nas repartições públicas a partir desta quinta

Arraial do Cabo publicou nesta quarta-feira (1º), o decreto municipal nº 3.094, determinando a retomada dos atendimentos nas repartições públicas do Município, a partir desta quinta-feira (2).

De acordo com o decreto, as repartições devem funcionar em horário normal de expediente. Os servidores com idade igual ou superior a 60 anos, as servidoras grávidas e os servidores portadores de doenças crônicas ou comorbidades deverão trabalhar em sistema de home office, por fazerem parte do grupo de risco.

As atividades vão seguir todas as determinações de segurança contra a Covid-19, como o distanciamento entre as pessoas que serão atendidas e o uso de álcool em gel.

“Estamos retomando as atividades com as limitações e cautelas necessárias, para garantir a segurança dos servidores e munícipes. Também estamos adotando o rodízio de funcionários, com a intenção de não gerar aglomeração, além de horários diferenciados. O retorno será gradativo e de forma segura” – declarou o Prefeito, Renatinho Vianna.

A Prefeitura informa também que a Secretaria de Assistência Social do Município, situada na Prainha, estará fechada para atendimento ao público nesta quinta-feira (2) e também na sexta-feira (3), em função da higienização interna em todo o prédio. O objetivo da ação é reforçar a prevenção contra o coronavírus.