Arraial do Cabo: Rua de acesso à Praia Grande é interditada após caminhão bater em poste

A Rua Rebeche, um dos principais acessos à Praia Grande, em Arraial do Cabo, foi interditada na manhã desta quinta-feira, dia 16.

De acordo com a Guarda Municipal, a medida foi necessária para evitar incidentes após um caminhão atingir um poste, que foi danificado e ameaça cair.

Agentes da Guarda Municipal orientam moradores e turistas sobre as mudanças no trânsito e a Defesa Civil faz o monitoramento. Equipes da ENEL, empresa responsável pela manutenção do poste, já estão no local.

Ainda não há previsão para liberação da via. Os condutores devem acessar a Praia Grande pela Avenida Getúlio Vargas.