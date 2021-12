Arraial do Cabo se prepara para receber turistas no reveillon

Arraial do Cabo segue com os preparativos para o reveillon. A programação para a virada, neste ano, contará somente com queima de fogos, que serão em três pontos diferentes: Praia Grande, Monte Alto e Figueira. Na Praia Grande, os artefatos para o show pirotécnico serão posicionados no Morro do Vigia, e a duração será em torno de 13 minutos. Em Monte Alto e Figueira, o foguetório será às margens da Laguna de Araruama, com duração de cerca de 10 minutos. Por motivo de segurança, nos distritos os fogos ficarão em uma área isolada.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a ocupação hoteleira é de 95% e a expectativa de turistas circulando na cidade, durante o período, é de 250 mil pessoas. Postos de Informações Turísticas do Pórtico, Praça da Independência e da Orla Shangri-lá, ficarão abertos com equipes de plantão. O Município terá esquema especial para receber os visitantes e as equipes de segurança estarão nas ruas, em regime extraordinário, para manter o ordenamento.

Fechamento de ruas

Algumas ruas e avenidas, onde haverá maior movimentação, serão interditadas para o tráfego de veículos pela Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRANS), a partir das 18h do dia 31 de dezembro.

Confira os trechos que estarão fechados:

Rua Rebeche com Avenida Dr. Hermes Barcelos – desvio para a Travessa Artur Bernardes;

Rua Epitácio Pessoa com Rua José Francisco – desvio para a Rua José Francisco;

Rua Pescador Seu Áureo e Rua Antônio Francisco dos Santos com a Rua Jaime Vignoli;

Rua Miguel Ângelo com Rua Epitácio Pessoa – desvio para a Rua Epitácio Pessoa.

Reforço na Saúde

O Hospital Geral já está preparado para o aumento de demandas durante o reveillon e alta temporada. De acordo com a Saúde, as equipes de plantão do HGAC receberam reforço, assim como a emergência do Posto de Saúde de Figueira. O Posto de Atendimento da Marina dos Pescadores também estará funcionando durante o período, com equipe e ambulância de prontidão para possíveis emergências.

Segurança nas praias

A Coordenadoria de Defesa Civil de Arraial do Cabo vai contar com um efetivo de 57 homens, que atuarão nas praias do Município durante a alta temporada. Eles serão distribuídos pelas praias da área central e nos distritos.

As praias dos Anjos, Prainha, Monte Alto, Figueira, Novo Arraial e Pernambuca terão três guardas vidas cada. Já a Praia Grande é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Os distritos contarão também com o apoio de um quadricículo.

Plano de ação ambiental

A Secretaria do Ambiente e Saneamento levantou os pontos considerados críticos com necessidade de maior presença das equipes de fiscalização. A Secretaria disponibilizou o whatsapp (22) 99936 1255 para denúncias.

Para a atuação, o Município vai contar com um efetivo com cerca de setenta homens, um drone e sete veículos – três carros, duas motos e dois barcos, um ficará fixo na fiscalização da Laguna de Araruama. A estrutura conta com equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros, captura de animais peçonhentos e silvestres, e de visão noturna.

Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, foi publicado um decreto definindo os critérios de uso de praias para comércio, moradores e turistas. O objetivo foi permitir maior atuação da equipe de fiscalização ambiental para coibir crimes ambientais.

Também foi lançada uma cartilha definindo Critério de Uso de Praias, com maior foco no turismo. A Prefeitura criou o projeto Gerente de Praias, que garante maior presença dos agentes nas praias, identificando expectativas e acontecimentos para definir o planejamento e atuação no verão.

Em conjunto com a APA de Massambaba foi feito o ordenamento da Praia do Pneu e Ponta da Acaira, da Lagoa Vermelha e do ponto de visitação na Praia Grande. Bugueiros e quadriciclos foram orientados a não acessarem a areia da praia e vegetação. Foram realizadas reuniões com Associações de Quiosques, de Bugueiros e Quadriciclos. Também foi feito o ordenamento da Praia do Forno e das Prainhas com colocação do Barco Bar.

A Prefeitura segue com a implantação do Termo de Compromisso Ambiental para quiosqueiros e ambulantes, deixando claras as normas de meio ambiente que devem ser seguidas. A ação inclui, ainda, a colocação de placas informativas com condições de uso das praias e de áreas de preservação ambiental e a campanha para não alimentação de aves.