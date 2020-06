Arraial do Cabo segue no combate do Aedes Aegypti

Na segunda-feira (22), o Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo realizou trabalho de inspeção e tratamento nas embarcações na Prainha, terrenos baldios e nos bueiros do bairro. A ação visa conscientizar e proteger os munícipes do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya, Febre Amarela e do Zika vírus.

A ação atende às demandas da população e faz parte do cronograma de combate aos vetores que inclui operações de tratamento, prevenção e conscientização em vários bairros, tanto no centro, como nos distritos da cidade. As abordagens são realizadas de forma educativa, com o objetivo de informar os moradores quanto à importância da prevenção.

Todas as equipes envolvidas nas ações estão devidamente equipadas, com luvas e máscaras, para a proteção de todos. É importante lembrar que em caso de necessidade de armazenamento de água, é preciso tapar todos os recipientes utilizados, para que eles não se transformem possíveis criadouros do mosquito. Também é importante verificar sempre os quintais e entornos das residências.

Eliminar os criadouros requer pouco tempo. Em apenas alguns minutos é possível acabar com que pode se tornar um grande perigo para as famílias. A dica é começar dentro de casa, verificando o recipiente de degelo da geladeira, que pode acumular água, vedando ralos e vasos sanitários de banheiros que não estão em uso e lavando diariamente os bebedouros dos animais de estimação.