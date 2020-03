Arraial do Cabo segue sem nenhum caso confirmado de Coronavírus

Todos os casos suspeitos de coronavírus registrados na cidade foram descartados

A Prefeitura de Arraial do Cabo, divulgou mais um boletim atualizado sobre os casos suspeitos de coronavírus registrados no município. Dos três casos suspeitos, todos foram descartados. Os exames realizados pelo LacenRJ deram negativo para covid-19.

A princípio, haviam dois casos supeitos, sendo eles uma moradora de Arraial do Cabo, com 72 anos, que deu entrada no Hospital Geral no dia (12), alegando que esteve em Portugal recentemente, o outro um rapaz, também morador, com 26 anos que deu entrada no Hospital Geral no sábado (14) e por fim uma moradora de 25 anos, que deu entrada no dia (15), com estado clínico gripal. A coleta do Swab foi realizada e enviada ao Estado para testes conforme o protocolo de saúde nacional.

No que se refere ao primeiro caso, da senhora com 72 anos, o qual aguardava resposta o resultado é (NEGATIVO). O Município atualmente NÃO possui nenhum caso confirmado de Coronavirus.

Conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os exames para Covid-19 estão sendo restritos apenas a casos clínicos considerados graves com indicação hospitalar. Até o momento o Hospital Geral de Arraial do Cabo não recebeu nenhum paciente com sintomas considerados graves.

Todas as medidas adotadas pela Prefeitura até o momento devem ser seguidas à risca até o prazo final a fim de evitar a chegada da doença no município. Por isso, é imprescindível a colaboração de todos neste momento.