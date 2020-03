Arraial do Cabo segue sem nenhum caso de Coronavírus

A cidade de Arraial do Cabo não tem nenhum caso confirmado de Coronavírus.

Na noite de quinta-feira, dia 26, o prefeito Renatinho Vianna foi até as redes sociais falar sobre o assunto.

“Estamos todos atônitos diante da curva crescente do Covid-19 no mundo, e também diante do cenário político nacional. Neste momento, em que conseguimos relativa segurança em relação a pandemia, tenho me norteado tanto pelas equipes técnicas, pela OMS, quanto pelos pronunciamentos seguros do Ministério da Saúde, que já nos apresentam novidades extremamente positivas. Quero tranquilizar a população cabista em relação ao meu posicionamento diante deste panorama social e econômico. O sucesso do bloqueio sanitário feito na cidade é inegável, e nos mantém seguros no enfrentamento ao Coronavírus. Estamos empenhados em buscar agora estratégias que viabilizem nosso equilíbrio econômico e social sem prejuízo da saúde de nossa população. Estamos totalmente dedicados a estas ações, que requerem extrema atenção e responsabilidade. Contem com meu empenho e comprometimento integral, e vamos continuar orando por nossa cidade, por nosso pais. Vamos vencer este momento juntos”, disse.