Arraial do Cabo tem cadastramento online para buggys e quadriciclos

Prestadores de serviço de Buggy-Turismo e operadores de quadriciclos têm até o dia 8 deste mês para se cadastrarem, por meio do link https://bit.ly/3qYDyYP.

O cadastro online serve de referência para regulamentação da atividade no município, em referência à Lei Municipal nº 2.208/2019.

O levantamento dos veículos automotores faz parte das ações do Grupo de Trabalho (GT) formado pela Fundação do Meio Ambiente, atendendo solicitação da Secretaria do Ambiente. Também fazem parte do GT as Secretarias de Turismo e a de Segurança Pública.