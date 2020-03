Arraial do Cabo tem novo decreto e comércio passa a operar com regras para garantir segurança aos trabalhadores e clientes

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, acaba de fazer um comunicado, na manhã desta sexta-feira, dia 27, onde altera o decreto do enfrentamento ao Coronavírus.

O novo decreto passa a funcionar partir de segunda-feira, dia 30:

“Novas medidas são tomadas para que possamos conseguir reestabelecer a economia da cidade sem prejuízo da saúde de nossa população. Um novo decreto será publicado, onde mantemos a barreira sanitária, impedindo a entrada e circulação de não moradores de nossa cidade, mantemos suspensas as aulas, bem como qualquer aglomeração. O comércio passa a operar com regras de funcionamento para garantir a segurança de clientes e funcionários, além de demais medidas elencadas no decreto, que trago aqui para que todos tenham conhecimento”, explica Renatinho.



O prefeito afirma que continua pedindo a população que se mantenha em casa, respeitando as medidas preventivas de enfrentamento ao Covid-19.

“E peço também que, havendo necessidade de consumo, privilegie o comércio local respeitando as regras de funcionamento impostas. Esta é uma estratégia para que possamos nos fortalecer mutuamente, pelo bem de Arraial do Cabo. Infelizmente, mesmo em momentos de extrema tensão como este que atravessamos, ainda existem pessoas que disseminam informações equivocadas para promover ainda mais confusão. Por este motivo, reitero aqui meu pedido para que se informem através das mídias oficiais da Prefeitura e continuem confiando em nosso trabalho. Nenhuma medida teria sucesso sem a participação popular, por isso sempre afirmo que vamos vencer este momento juntos.

A ameaça do coronavírus é real e todas as medidas preventivas em vigor foram meticulosamente estudadas para a nossa proteção. Por este motivo, peço a todos que respeitem o decreto, que estará sob intensa fiscalização. Vamos continuar juntos fazendo nossa parte, e que Deus nos abençoe”, diz o prefeito.