Arraial do Cabo terá aulão de ginástica online durante a quarentena

Com o objetivo de manter a população em atividade durante o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus , a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, realizará, a partir da semana que vem, aulas de ginástica ao vivo na página oficial do órgão municipal.

A ação, além de despertar o interesse dos munícipes pela prática de exercícios físicos, também busca garantir o entretenimento e atividade corporal mesmo nos dias de quarentena.

Confira o quadro de horários abaixo:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

9H – Alongamento

9H30 – Aula de Ginástica Localizada

17H – Alongamento

17H30 – Aula de Ginástica Localizada

Ficar em casa é um ato de respeito à vida. Previna-se contra o COVID-19 e zele pelos que você ama!