Arraial do Cabo terá “Dia D de Vacinação contra o Sarampo”

Dando continuidade à campanha estadual de imunização contra o sarampo e seguindo cronograma de intensificação, será realizado no próximo dia 15 de fevereiro o “Dia D de Vacinação contra o Sarampo”. Em Arraial do Cabo a população deve procurar as Unidades Básicas de Saúde do Canaã, Prainha, Boa Vista, Monte Alto, Figueira e Sabiá, entre 8h e 12h para tomar a vacina.

Devem ser imunizadas pessoas com a faixa etária entre 06 meses e 59 anos. O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até quatro dias após.

A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde. A campanha que possui o slogan “RJ sem Sarampo”, tem como objetivo implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença, através da promoção de elevada cobertura vacinal da população.

Lembre-se que a vacinação é a única forma de garantir a proteção contra a doença.