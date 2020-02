Arraial do Cabo terá evento “Deus é Grande” no próximo domingo

A programação do evento tradicional católico de Arraial do Cabo, Deus é Grande, foi divulgada nesta segunda-feira, dia 03, e promete envolver o público, no próximo domingo, dia 09!

Com início marcado para às 15h, os fiéis saem da Igreja Sagrado Coração de Jesus em direção à Praia dos Anjos, onde acontecerá o evento, acompanhado do bloco EACFOLIA. Nas areias, um palco será montado para as apresentações, a Santa Missa e o show do Thiago Brado.

Confira abaixo todos os detalhes:

15h: bloco do EACfolia (saindo da Igreja Sagrado Coração de Jesus em direção à Praia dos Anjos)

16h: Missão e evangelização

17h30: Abertura do evento com o Padre Helcimar

18h: louvores e pregação

18h30: Apresentação de dança com a Arte Sacra

19h30: Santa Missa na Praia dos Anjos

21h: Show com Thiago Brado

O evento é realizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Turismo e Eventos.