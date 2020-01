Arraial do Cabo terá evento para abordar o Dia da Visibilidade Trans nesta sexta-feira

O dia 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans que tem como objetivo promover reflexões sobre a cidadania das pessoas travestis, transexuais (homens e mulheres trans) e não-binárias (que não se reconhecem nem como homens nem como mulheres). Por isso, o Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea, em Arraial do Cabo, vai realizar, na sexta-feira (31), o evento Diálogos e Afetividades, às 17h, no IFRJ localizado na Rua José Pinto de Macedo, s/nº, na Prainha.



O tema central escolhido foi “Empregabilidade, cidadania e direitos humanos” e terá, além de palestrantes, o lançamento do grupo de trabalho “Emprega Trans” e a campanha “Banheiro sem transfobia”.

O termo trans é uma abreviação de “transgêneros”, que se refere às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído quando nasceram. Embora a discussão acerca do tema tenha avançado nos últimos anos e muitos direitos já tenham sido reconhecidos, devido à transfobia, diversas pessoas trans ainda sofrem com a rejeição, enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho, entre outros.

Além disso, o Brasil é um dos países em que mais se registram assassinatos de pessoas, particularmente das travestis e mulheres trans, configurando uma série de crimes de ódio que pode ser caracterizada como um tipo de feminicídio.