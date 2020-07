Arraial do Cabo terá mais uma etapa de revisão do Plano Diretor

Inscrições se encerram nesta terça (14)

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizará mais uma etapa da revisão do Plano Diretor Municipal, nesta quarta-feira, dia 15 de julho, com uma audiência semipresencial, respeitando os decretos municipais de prevenção ao Coronavírus. As inscrições se encerram nesta terça (14), e os inscritos receberão o e-mail de confirmação com um número de inscrição.

Essa será a primeira das duas Audiências Públicas semipresenciais para apresentação do Projeto de Revisão elaborado através das propostas discutidas nas câmaras técnicas realizadas no ano passado.

A audiência obedece aos Decretos Municipais e aos protocolos sanitários de enfrentamento ao coronavírus e permitirá a participação de 50 pessoas, em espaço aberto, para se inscrever basta preencher o formulário disponível no site www.arraial.rj.gov.br/planodiretor

Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas através do site para serem respondidas pela banca. Questões que não se referem ao plano serão desconsideradas.

O Plano Diretor é o instrumento essencial da política de desenvolvimento da cidade e deve ser revisto a cada 10 anos. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada dentro dos espaços urbanos na oferta dos serviços essenciais, visando assegurar melhores condições de vida à população.



Não deixe de participar do encontro, sua participação é de extrema importância para as melhorias cabistas!