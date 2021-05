Arraial do Cabo terá nova flexibilização de medidas de isolamento

O município de Arraial do Cabo terá novo decreto de flexibilização as atividades na cidade. A informação foi dada pelo Portal RC24h e confirmada pelo Jornal de Sábado.

Após uma reunião do prefeito Marcelo Magno com o Conselho Sanitário ontem (24), a expectativa é que o edital seja assinado e publicado ainda nesta terça-feira (25).

Arraial do Cabo tem apenas uma pessoa internada com o novo coronavírus. Sendo assim, as barreiras sanitárias deverão funcionar somente de sexta à domingo. O horário do comércio deverá ser estendido até meia-noite. No turismo, hotéis e pousadas poderão funcionar com 70% da capacidade, assim como os passeios de barco.