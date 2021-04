Arraial do Cabo vacina grupo prioritário contra gripe até 10 de maio

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo prossegue até 10 de maio com a vacinação contra a gripe para prevenir a contaminação pelo vírus influenza.

Estão sendo imunizados grupos prioritários – crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde da rede privada.

De acordo com o setor de imunização da Secretaria de Saúde, no último sábado (17), foram vacinadas em torno de 35% das gestantes do município. A vacinação contra a gripe é feita nos postos de saúde.

Entre a vacina contra a covid-19 e a Influenza, deve ser respeitado um intervalo de 15 dias, após a segunda dose.