Arraial do Cabo vai receber R$ 73,8 milhões em obras de saneamento em cinco anos

A Prolagos, empresa de saneamento que atende as cidades da Região dos Lagos, anunciou um investimento de R$ 73,8 milhões em obras de saneamento nos próximos cinco anos, em Arraial do Cabo. A previsão é atender a 12 mil moradores em Pernambuca, Caiçara, Sabiá e a Rua Esperança. Em Monte Alto, a concessionária vai implantar cerca de 105 km de rede de abastecimento até 2024.

“Um dos nossos compromissos frente à Secretaria do Ambiente e Saneamento é ampliar o acesso da população ao saneamento básico, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida a nossa população. Levar água aos distritos é um compromisso de campanha que está cada vez está mais perto de acontecer” destacou o Secretário do Ambiente, Jorge Oliveira.

Segundo a Prolagos, Pernambuca, Caiçara e Sabiá serão os maiores beneficiados com implantação de rede de distribuição de água. Em parte de Monte Alto e Figueira será construída rede coletora de esgoto. O planejamento da concessionária prevê, ainda, melhorias no sistema de esgotamento sanitário do Município.

Para ampliar a oferta de água aos moradores e turistas, também está prevista a construção de uma nova adutora com 8,5 km de extensão e a aquisição de dois reservatórios de água com capacidade estimada de 7,5 milhões de litros, pertencente à massa falida da Álcalis. Nos últimos anos, para integrar toda estrutura de reservação da Prolagos já existente, as unidades foram alugadas durante o verão como forma de minimizar os impactos provocados pelo consumo elevado.

A proposta para os próximos anos é a adoção do modelo separador absoluto com a construção, por etapas, da rede coletora de esgoto para atender a 50% da população, em até cinco anos. Serão assentadas 28,4 km de redes separativas nos bairros Centro, Praia dos Anjos, Prainha e Vila Industrial, contribuindo com a preservação da Praia do Pontal, e parte de Monte Alto e Figueira. Em complemento, serão instaladas cinco estações elevatórias, unidades que pressurizarão o esgoto e ajudam a levá-lo até a estação de tratamento, e 1,9 km de rede para bombeamento.

As futuras ações foram apresentadas pelo diretor-presidente da concessionária, Pedro Freitas, nesta semana, para o Secretário de Ambiente de Arraial do Cabo, e aos membros do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), em reunião na cidade de São Pedro da Aldeia, com o objetivo de discutir as metas contratuais para o próximo quinquênio.