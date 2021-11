Arraial do Cabo vai retomar eventos ciclísticos

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Governo, Turismo, Segurança Pública, e a Associação Ciclística de Cabo Frio (ACICAF), idealizadora do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol, reuniram-se na manhã desta terça-feira (9).

O objetivo do encontro foi tratar sobre o planejamento e organização de eventos ciclísticos no Município.

A Prefeitura tem trabalhado em conjunto com os grupos ciclísticos da região, visando fomentar o desenvolvimento econômico na cidade, através da geração de novos negócios, produtos e serviços sustentáveis.

A expectativa é promover o cicloturismo através da inclusão de eventos do segmento no Calendário Oficial da cidade, além de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte ecologicamente correto e difundir os benefícios que ela proporciona à saúde dos indivíduos e do meio ambiente.