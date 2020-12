Arraial do Cabo volta a ter restrições a partir de sexta-feira

Devido ao significativo número de casos confirmados de coronavírus nas últimas semanas, a Prefeitura de Arraial do Cabo retoma restrições na cidade a partir de amanhã, dia 11.

No setor do turismo, algumas atividades estão funcionando parcialmente e os visitantes podem vir para a cidade seguindo algumas regras estipuladas pelos Decretos Municipais. Lembrando que todas as medidas são para a sua segurança e também para a dos moradores.

Todas as informações referentes à Flexibilização e da emissão do voucher (para casas de aluguel) e do QR Code (para meios de hospedagem cadastrados) estão disponíveis na íntegra no Portal da Flexibilização através do link www.arraial.rj.gov.br/flexilibilizacao.

⛔ ACESSO ÀS PRAIAS

O acesso à Praia do Forno por trilha continua restrito, conforme Decreto Municipal citado abaixo, sendo permitidas somente 395 pessoas por dia por trilha. O acesso por barco táxi permanece normal.

BARREIRAS SANITÁRIAS

As barreiras na entrada da cidade voltam a funcionar 24h através da Secretaria de Segurança Pública. Somente os seguintes estão permitidos a entrar:

✅ Moradores e Proprietários de imóveis (com comprovante de residência)

✅ Prestadores de serviços

✅ Turistas (Com voucher oficial da Prefeitura que comprovem reserva de hospedagem no Município de Arraial do Cabo)

✅ Permitida a entrada de vans para fins estritamente turísticos, com no máximo 16 passageiros (incluindo o guia), com a obrigatoriedade de contratação de guia turístico local, devidamente registrado e com cadastro na Secretaria de Turismo.

🚫 Ônibus, excursões, day use (bate-volta) e city tour permanecem proibidos nesta etapa.

⚫ A lista de guias cadastrados pode ser obtida na Secretaria de Turismo ou através do site https://www.arraial.rj.gov.br/profissionaisdoturismo.

Você, proprietário de imóvel ou empresário, lembre-se de informar ao turista todas as medidas que ainda estão em vigor na cidade, como o uso obrigatório da máscara, o álcool a 70% e o distanciamento social!

Confira também a lista de estabelecimentos parceiros que trabalham para te receber em segurança comprometidos com a Cartilha Arraial Limpo e Seguro.