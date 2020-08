Assistência Social de Arraial do Cabo emite certidão de nascimento para morador em situação de rua

Após uma ação da Secretaria de Assistência Social no Centro de Referência Especializado (CREAS) para moradores em situação de rua, em que o setor de Sub-Registro esteve presente para oferecer emissão de documento, Jose Roberto da silva Gago recebeu sua Certidão de Nascimento ontem (17). Ele solicitou o documento no dia na ação, onde a equipe esteve presente com o objetivo de oferecer a oportunidade do registro, que é o primeiro passo para construção da cidadania.

“Para nós é muito gratificante poder auxiliá-lo desta forma, porque fazemos parte de uma pasta que tem o compromisso em melhorar a qualidade de vida e garantir os direitos da população” comentou Natália Telles, Coordenadora do Sub-Registro.

Para emitir segunda via da certidão de nascimento basta comparecer na Secretaria de Assistência Social, Rua José Pinto de Macedo, s/n – Prainha,de segunda a sexta, das 8h ás 17h, com a seguinte documentação: Identidade, CPF, Comprovante de residência, Carteira de trabalho e Xerox da certidão antiga.