Assistência Social de Arraial do Cabo realiza ação para moradores em situação de rua

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou uma ação destinada à população em situação de rua aconteceu, na manhã de quarta-feira, dia 29, no Centro Especializado da Assistência Social (CREAS).

A equipe do local, em parceria com setores da Secretaria, promoveu corte de cabelo, segunda via de documentos, inscrição no Cadastro Único, além de proporcionar banho, almoço e café.

A ação vem acontecendo regularmente, de forma pontual, e tem o objetivo de levar dignidade para essas pessoas. Segundo a coordenadora do CREAS, Sabriny Ferreira, a mobilização contribui com políticas públicas que servem para melhorar a qualidade de vida.

“Fazemos isso a fim de garantir direitos a população em situação de rua. A emissão de documentos e o cadastro único faz com que eles consigam se beneficiar de programas como o Bolsa Família, por exemplo, o que ajuda muito esses moradores que precisam de uma atenção especial”, comentou.

Além da ação pontual, o CREAS realiza um trabalho rotineiro de acompanhamento psicossocial proporcionando a melhoria do vínculo familiar a fim de achar possibilidades para retirar esses moradores da situação em que se encontram. Para isso, o trabalho começa com a abordagem social, onde profissionais preparados andam pelas ruas e abordam os moradores para iniciar o acompanhamento. Para a Secretária de Assistência Social, Olívia Macedo, o trabalho do CREAS é fundamental para o auxílio da construção da cidadania.



“A equipe entende a particularidade de cada um para tentar tirá-los dessa situação de rua, além disso, oferecem alimentação e banho na sede do CREAS e os convidam a participar de ações como a de hoje, onde distribuímos materiais de higiene e oferecemos cuidados pessoais totalmente gratuitos”, explicou a Secretária.

O CREAS fica localizado na Rua Oswaldo Cruz, 62, centro de Arraial do Cabo. Para dúvidas e informações, os moradores podem entrar em contato via telefone, pelo número (22) 99729-3912 ou pelo e-mail creas.arraialdocabo@gmail.com.