Assistência Social de Arraial do Cabo realizará adiantamento da retirada do auxílio nutricional emergencial

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência, informa que a entrega das cestas básicas e do Kit higiene será antecipada. Segundo a Secretaria, as pessoas que já receberam as senhas com data de retirada do auxílio, serão contatadas via telefone para adiantar a retirada. Isso porque a pasta está fazendo o máximo para atender a população o quanto antes. De acordo com a Secretária Olívia Macedo, a logística de entrega foi programada de acordo com a demanda das categorias atendidas.

“A gente faz agendamento de muitas pessoas em um só dia, mas a entrega é dividida contemplando aproximadamente 50 pessoas por dia em horários diferentes para não termos aglomeração. Dedicamos a semana passada apenas para agendamento, mas como correu tudo dentro do planejado de forma tranquila, antecipamos a entrega e começamos ainda na semana passada”, explicou.

Os moradores que já estão com a sua senha devem ficar atentos para o contato. Reforçando que a entrega acontece somente mediante o agendamento com senha, na hora e local marcados previamente pela Secretaria.