Assistência Social de São Pedro da Aldeia convoca classificados no Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de São Pedro da Aldeia convoca os classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a entrega dos documentos comprobatórios. A etapa acontece na sede da pasta, das 8h30 às 16h, até esta quarta-feira (19), seguindo cronograma do Edital Nº 01/2021. O número de candidatos presentes nesta fase ainda é baixo. A secretaria destaca que a ausência dos classificados acarreta desclassificação no concurso. Confira AQUI a lista nominal dos classificados.

Nesta terça-feira (18), o segundo dia de entrega é destinado aos inscritos às profissões que exigem o Ensino Médio, até as 16h. Já na quarta-feira (19), será a vez dos candidatos às áreas que requerem o Ensino Superior levarem a documentação a partir das 8h30. A sede da SASDH fica localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, n° 19, no Centro.

O processo visa à contratação temporária e à formação de cadastro reserva de profissionais para ocupação de 93 vagas em vários cargos da instituição. A seleção terá validade de um ano, a contar de 1º de junho, podendo ser prorrogada, a critério da SASDH, por igual período.

As vagas são destinadas à execução da Política de Assistência Social (trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social – SUAS). As oportunidades estão divididas nos cargos de assistente social, agente administrativo, facilitadores sociais para grupos de atividade física, capoeira, música e brinquedoteca, advogado, psicólogo, cuidador, entre outros.

Todas as atribuições de cada cargo, requisitos básicos, vencimentos e carga horária semanal podem ser conferidas no edital de processo seletivo simplificado Nº 01/2021, publicado no Boletim Informativo Municipal (clique aqui).