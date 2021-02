Assistência Social e Comando da Força Aérea Naval de São Pedro da Aldeia estreitam parceria

Oficiais do Comando da Força Aérea Naval de São Pedro da Aldeia estiveram na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) nesta segunda-feira (22). O objetivo da visita foi estabelecer um canal de diálogo entre as duas instituições a fim de promover as atividades assistenciais aos militares, servidores civis e dependentes, por meio da rede de equipamentos sociais do município.

Estiveram na sede da secretaria a capitão-tenente Rafaela Ailana e a Tenente Moíra Gomes, que atuam no Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha. A capitã-tenente Rafaela Aliana ressaltou que a intenção é fomentar e fortalecer projetos na área social e desenvolver atividades de qualidade, de forma humanizada, integrada, com comprometimento.

A secretária e a subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Diana Alves e Claudia Brasil, respectivamente, receberam as militares e, durante o encontro, entregaram às oficiais uma lista com os endereços e os nomes dos coordenadores dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), que funcionam no município.

De acordo com Diana Alves, a parceria fortalecerá o atendimento social aos militares. “A cooperação ainda estreitará os vínculos entre as instituições para o enfrentamento de expressões da questão social, além de desimpactar as demandas trazidas de forma conjunta” enfatizou a secretária.

Para a subsecretária Claudia Brasil, haverá possibilidades mais significativas de superar as demandas espontâneas por meio de uma rede de proteção mais ampliada e fortalecida. “As expressões sociais poderão ser engajadas em atividades socioassistenciais com a utilização dos equipamentos do município a partir da demanda que a Marinha está captando”, completou Cláudia Brasil.