Associação Comercial de Búzios realiza campanha de prevenção e conscientização focada no turista

Com estrutura do receptivo em pleno funcionamento, incluindo hotéis, bares, restaurantes, quiosques, embarcações e comércio, o trade turístico de Búzios está pronto para receber os turistas e comprometido com a segurança de trabalhadores e visitantes neste período de alta temporada do Turismo. O período de maior movimento promete ser entre os dias 30/12 e 04/01.

Para alertar sobre a importância dos protocolos e conscientizar os turistas deste compromisso, a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (Aceb) capitaneou uma campanha que já está em cartaz em pontos estratégicos da cidade.

A mensagem de conscientização “Aceb e você: por uma Búzios Segura” está sendo levada aos turistas como público-alvo prioritário através das redes sociais, além de faixas e outdoors espalhados em locais de maior fluxo. Além do público final, a campanha também envolve toda a estrutura de receptivo, incluindo postos de gasolina, hotéis, barqueiros, táxis, bares, restaurantes e lojas, que ganharam um adesivo alertando para os protocolos de prevenção.

Através de seu site oficial e redes sociais, a Prefeitura de Búzios vem realizando o esclarecimento de mitos e verdades sobre o funcionamento da cidade, para tranquilizar os turistas que escolheram o balneário para este fim de ano e para o verão.

“Hotéis, comércio, bares e restaurantes estão totalmente adaptados e seguindo todos os protocolos de prevenção para garantir a segurança dos frequentadores e colaboradores, além de atender às exigências dos órgãos reguladores. Mas isso de nada adianta se os visitantes não fizerem a sua parte. Por isso, queremos conscientizar os turistas para o respeito ao distanciamento, a disciplina no uso correto das máscaras e a constante higienização das mãos, para que a retomada do turismo seja sustentável e Búzios possa continuar encantando a todos com sua beleza e hospitalidade. Precisamos levar esta mensagem ao maior número de pessoas”, explica Rodrigo Sobral, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios.

A cidade segue aberta para o turismo, seguindo o Decreto Municipal 1.536/2020, de 21 de dezembro, que autoriza ocupação máxima de 50% nos estabelecimentos comerciais, além de 50% nos hotéis durante a semana e 70% nos finais de semana, com a entrada de turistas mediante apresentação de QR Code. As praias estão liberadas para banho e atividades esportivas. “Convidamos os turistas a virem curtir Búzios no fim de ano e nas férias de verão. Os hotéis e as pousadas ainda têm vagas, a cidade está preparada para recebê-los e conta com a presença deles. Sem contar que nossas praias estão com as águas cristalinas, cheias de tartarugas e peixes. Um convite à prática de esportes aquáticos, que estão liberados”, reforça Rodrigo.

Quem vai viajar para a cidade deve ficar atento às orientações de prevenção:

. O uso de máscara é obrigatório em espaços públicos (incluindo as praias, que estão liberadas) e privados de acesso ao público. A multa para quem infringir a regra é de R$ 700.

. Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem podem trabalhar com 50% de sua capacidade máxima nos dias úteis e com 70% da capacidade aos sábados, domingos e feriados.

. Para ter acesso ao município e passar pelas barreiras sanitárias que se encontram nas entradas da cidade, o visitante deve apresentar o QRCode emitido pelos meios de hospedagem, bares e restaurantes, agências de turismo, imobiliária e serviços essenciais.

. Restaurantes, bares, supermercados, mercados e quiosques de praia podem abrir, mas devem operar com a redução de 50% de sua capacidade máxima.

. Escunas, catamarãs e táxis aquáticos, assim como veículos de cooperativas municipais e veículos de transporte intermunicipal, também deverão funcionar com a capacidade reduzida em 50%.

. Em todos os locais deverá ser disponibilizado álcool 70% para clientes e mantido o distanciamento social.

. Proibida a realização de eventos públicos e privados na cidade: festas, shows e eventos privados com a cobrança de ingressos.