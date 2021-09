Associação de agricultores de Campos Novos vai fornecer parte da merenda escolar de Cabo Frio

A Associação de Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento e Economia Solidária de Campos Novos, em Tamoios, será a responsável pelo fornecimento da maior parte dos alimentos para merenda escolar da rede municipal de Cabo Frio. Ao todo, quatro associações de agricultores familiares estavam aptas a concorrer no processo de aquisição da merenda escolar.

A Comissão de Agricultura Familiar da Secretaria de Educação analisou todos os documentos apresentados, e após o período de recursos e trâmites legais, a Associação de Campos Novos ficou responsável pela maior parte do fornecimento, no valor de R$1.415.215,60 de um total de R$ 2.160.120,75 disponíveis para a contratação. A diferença será dividida em consenso entre as demais associações/cooperativas que participaram do processo.

A Associação de Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento e Economia Solidária de Campos Novos é formada por 71 produtores da área rural do município, e vai ofertar produtos de gênero alimentício para complementação da merenda escolar. Os itens que serão fornecidos para o ano letivo de 2021 são abóbora vermelha, aipim, alface lisa, banana prata, cheiro verde, couve, laranja seleta, beterraba e batata doce.

A Associação de Produtores Rurais de Serra Verde e a Cooperativa de Agricultores Familiares do Rio Pardo (COOPARIO) vão fornecer abacaxi, banana prata, laranja seleta e pimentão verde, em quantidades diferentes. Por isso, foi acordado entre elas que a primeira receberá R$ 322.397,50, e a segunda R$ 347.948,17. Já a Associação dos Produtores Rurais e Moradores da Localidade Gavetinha fornecerá banana prata e laranja seleta, no valor de R$ 74.559,48. A próxima etapa do processo será a assinatura dos contratos, com previsão de início imediato do fornecimento.