Associação de Hotéis e Restaurantes de Cabo Frio faz campanha para turistas não cancelarem as reservas e sim adiarem

Nesta terça-feira, dia 17, a Associação de Hotéis e Restaurantes de Cabo Frio emitiu uma nota para se pronunciar sobre a pandemia ocasionada pelo Covid-19.



“Tivemos desde sexta-feira passada, uma enormidade de solicitações de cancelamentos de reservas para os próximos dias e meses. Isto se justifica pelo temor da contaminação em massa. Entendemos a situação e orientamos a rede hoteleira local a negociar para, ao invés de cancelar, adiar sem custos as reservas para hospedagens posteriores.



Estamos totalmente alinhados e de acordo com as medidas de segurança tomadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, e nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário.

Porém, o cancelamento das reservas com as respectivas devoluções dos valores já pagos, levariam a um colapso da nossa economia, com falência de empresas e demissões em massa, não só da rede hoteleira, mas de toda uma cidade que vive do turismo.



Por este motivo, o trade turístico promove a campanha “Não cancele, ADIE”.



Solicitamos a ajuda de todos compartilhando em suas redes sociais e das suas empresas no intuito de atingir o maior número de pessoas possível.

VAMOS JUNTOS VENCER O CORONA VÍRUS!

Desde já, agradecemos o apoio”.