Atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado em Arraial do Cabo

População pode se dirigir ao CEO na Prainha e as unidades do Sabiá, Monte Alto, Figueira, Boa Vista e Cabocla.

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, continua o atendimento odontológico para moradores que necessitam procedimentos de urgência e emergência durante a quarentena. Os dentistas estão de plantão nas unidades do Sabiá, Monte Alto, Figueira, Boa Vista e Cabocla.

O Centro de Especialidades Odontológicas, onde acontece o atendimento especializado, também está aberto a população para casos urgentes. Os atendimentos eletivos, classificados como urgência estão em andamento normalmente. As emergências do Posto Hermes Barcelos e da Prainha também estão sendo encaminhadas o CEO.

É importante lembrar que os Postos de Saúde do município e o CEO, oferecem tratamento dentário gratuito através do programa do Governo Federal Brasil Sorridente, que faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal. A iniciativa, implantada em 2006, garante o acesso à promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população em uma série de ações do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria de Saúde pede a população que priorize os dias de atendimento em unidades próximas as suas residências, com o objetivo de evitar deslocamentos em função das medidas de prevenção ao coronavírus. Nenhum caso da doença foi confirmado na cidade.

“Estamos seguindo as determinações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado, atendendo somente urgências e emergências, isso porque os profissionais da saúde que não atendem em ambiente hospitalar também estão muito expostos. Quase 80% da contaminação ocorre por indivíduos assintomáticos, por isso estamos seguindo as medidas recomendadas. Temos no município um trabalho na atenção primária que não para, como atendimento a gestantes, diabéticos, hipertensos e para quem precisa de curativos” – reforçou Luciano Simas, coordenador da Saúde Bucal.

Confira o cronograma:

Sabiá:

Dra. Eliane (segunda e quarta)

Auxiliar de Saúde Bucal – Yanne (segunda, terça e quarta)

Boa Vista:

Dra. Silvana (terça e quinta)

Figueira:

Dr. André (quarta e sexta)

Dr. Carlos Henrique (terça)

Auxiliar de Saúde Bucal – Silvana (terça, quarta e sexta)

Cabocla:

Dra. Juliana (segunda e terça)

Monte Alto:

Dra. Elisa (segunda e quinta)

Dr. Carlos Henrique (quarta)

Auxiliar de Saúde Bucal – Márcia (segunda, quarta e quinta)