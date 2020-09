Atendimento presencial da BRK Ambiental retorna nesta terça-feira, em Macaé

Seguindo os protocolos de segurança indicados pelos órgãos de saúde, a BRK Ambiental retoma o atendimento presencial ao público em Macaé. Devido à adoção de medidas de prevenção ao coronavírus, a loja de atendimento estava fechada, com as demandas sendo atendidas pelos canais digitais da concessionária. Agora, os moradores voltam a ter esta opção para contato com a empresa a partir desta terça-feira (1º de setembro). O espaço fica na Rua Dr. Julio Olivier, 238 (loja 3), no Centro.

Inicialmente, a loja vai funcionar em horário diferenciado: de meio-dia às 16h. E será necessário realizar o agendamento prévio pelo site brkambiental.com.br/macae ou pelo WhatsApp (11) 99988-0001. Na loja serão atendidos somente casos relacionados aos seguintes serviços: declaração de possibilidade de esgotamento (DPE), ligação de esgoto, supressão de ramal e parcelamentos.



O local passou por uma reforma para receber os clientes com maior comodidade. Além da remodelação, uma série de adaptações foram implantadas visando à prevenção em relação ao coronavírus, como a instalação de placas de acrílico e demarcações de solo para orientar a distância segura entre as pessoas. O fluxo de clientes também será controlado e a higienização será intensificada, principalmente nas áreas em que as pessoas costumam ter mais contato manual. Não será permitida a entrada sem a utilização de máscara de proteção.



“A prioridade é oferecer qualidade no atendimento. E, apesar das ferramentas digitais que disponibilizamos, muitas pessoas preferem o atendimento presencial. Em acordo com todas as normas de saúde e segurança para os funcionários e clientes, voltaremos com o atendimento na loja também”, destacou o gerente comercial, Fernando Junior.



Atendimento on-line continua



Apesar da volta do atendimento presencial, a população pode seguir realizando contato com a BRK Ambiental pelas plataformas digitais, em especial pela necessidade de isolamento para prevenir o avanço da Covid-19. São diversas opções para que os clientes realizem suas solicitações, como o site, as redes sociais da empresa e o aplicativo para smartphones que pode ser baixado gratuitamente (disponível para iOS, Android e Windows Phone).



Por essas plataformas é disponibilizada uma série de serviços, como a emissão da segunda via de faturas, histórico de consumo, relação de contas pagas, entre outros. Para isso, basta que o cliente atualize seu cadastro. Em horário comercial, a página da empresa no Facebook também realiza atendimentos e, assim como site, permite a emissão de segunda via das faturas. Basta digitar #2viabrk no chat e seguir as orientações.