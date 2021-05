Atendimentos presenciais retomam nas escolas municipais de Cabo Frio

As atividades presenciais nas escolas municipais de Cabo Frio foram temporariamente retomadas na última terça-feira (4) para efetivação de matrículas e entrega de apostilas para o início do ano letivo 2021, marcado para começar no próximo dia 10 de maio. O atendimento seguiu nesta quarta-feira (05) e continua na quinta-feira (6), das 9h às 16h. Na sexta-feira (7), haverá uma nova avaliação sobre o retorno das atividades presenciais, em formato de rodízio quinzenal dos profissionais.

O atendimento presencial nas escolas municipais estava suspenso desde o dia 5 de abril devido ao aumento dos casos de Covid-19. A decisão pela reabertura temporária foi tomada após reunião com equipes da Secretaria de Saúde no último dia 29, onde foram apresentados dados sobre a diminuição de casos e internações no município, além da transição para a bandeira amarela de contaminação no estado do Rio de Janeiro.

Para confirmação de matrícula é necessário apresentar: 2 fotos 3×4, cópia da certidão de nascimento ou casamento (se possuir), cópia do título de eleitor (se maior de idade), cópia do comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista (quando maior de 18 anos até 45 anos e do sexo masculino), histórico escolar ou protocolo de transferência para alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), atestado de escolaridade emitido pela unidade de origem de Educação Infantil (para alunos que cursaram etapa em período anterior), cópia da carteira de vacinação atualizada para alunos da Educação Infantil, cópia do comprovante de residência, cópia do cartão do SUS e do Programa Bolsa Família (se possuir) e cópia do laudo que comprove deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (se for o caso).