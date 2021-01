Atividades esportivas gratuitas de São Pedro da Aldeia estão com matrículas abertas a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (7), estão abertas as inscrições para novas matrículas e rematrículas das atividades esportivas gratuitas nas academias populares e treinamentos funcionais em São Pedro da Aldeia. A população deverá realizar o procedimento na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, ao lado da Casa da Cultura, no Centro, das 8h30 às 17h.

Para realização da inscrição, é necessária a apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência e atestado médico em caso de participantes com histórico patológico. Os moradores do Bairro São João poderão fazer as matrículas na academia popular da localidade nesta sexta-feira (8), das 7h às 10h.

As aulas serão retomadas nesta segunda (11). As equipes responsáveis pelas atividades realizam treinamentos técnicos ao longo dessa semana, a fim de aperfeiçoar o atendimento à população. “Estamos reunindo nosso grupo de trabalho e alinhando estratégias para oferecer o melhor serviço para os moradores”, contou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos Gaspar.

Por conta da pandemia do coronavírus, o número de alunos será limitado. Cada participante deverá ter sua própria garrafa de água e toalha. Durante as atividades físicas, os alunos deverão evitar o contato das mãos com olhos, boca e nariz, além de higienizar as mãos com frequência com álcool em gel e uso de máscara. Todos os espaços e profissionais seguirão os protocolos de segurança para a prevenção da doença.

Horários

Academia Popular no Centro e Bairro São João

De segunda a sexta-feira: Das 6h às 10h e das 16h às 20h.

Treinamentos Funcionais

CIRCUITO FUNCIONAL:

Praia Linda: Terças-feiras – 8h/9h.

Balneário São Pedro: Quartas-feiras – 8h/9h.

Centro: Segundas, quartas e sextas-feiras – 18h/19h; 19h/20h e 20/21h.

Bela Vista: Terças e quintas-feiras – 18h/19h; 19h/20h

GINÁSTICA:

Praia Linda: Quintas-feiras – 7h30/8h30

Balneário São Pedro: Segundas-feiras – 8h30/9h30.