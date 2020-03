Atividades nas praias de Arraial do Cabo estão suspensas

Quiosques devem permanecer fechados e ambulantes estão proibidos de trabalhar na areia

Considerando as medidas impostas para a prevenção do coronavírus e o decreto nº3.050/2020, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, informa que fica proibido o acesso a todas as praias do município, devendo ser fechada a entrada àquelas que de acesso único, como Praia do Forno e Prainhas. O acesso ao Pontal do Atalaia está restrito a moradores.

Também está vedado o comércio ambulante e o de ponto fixo, que são os quiosques e trailers, localizados nas orlas. A decisão é válida por 15 dias a partir da data de assinatura do decreto, que foi no dia 16 de março de 2020.

As equipes estão, nesta terça-feira (17), nas ruas e praias da cidade para verificar o cumprimento dessa circular. O órgão chegou a receber uma denúncia de que um dos quiosques estava oferecendo guarda-sóis para turistas. O número de frequentadores já é menor nesta terça, após o primeiro dia de conscientização.

O trabalho nas praias também conta com a participação do Corpo de Bombeiros, que alerta os banhistas para evitar aglomerações, saindo de casa somente se for necessário, assim como orientação do Governo do Estado.

Vale lembrar que os passeios de barco, buggy e quadriciclo também estão proibidos no município, considerando o decreto que dispõe sobre medidas para o enfrentamento de emergência, para conter o coronavírus.

O município cabista ainda não registrou casos confirmados coronavírus e aguarda os laudos oficiais referentes aos dois casos suspeitos monitorados desde a semana passada. Os exames foram encaminhados para análise na Capital. A Secretaria de Sáude permanece seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, com o objetivo de resguardar os cabistas.

A Prefeitura de Arraial do Cabo pede a colaboração da população e visitantes para que suspendam as idas às praias do município. É importante ressaltar que a situação é de nível mundial e o vírus pode ser letal, principalmente, para grupos de risco, como, idosos, portadores de doenças crônicas e grávidas, mas, se você não faz parte desses grupos, pode ser o condutor da doença até eles.

A saúde pública é uma responsabilidade de todos. Faça a sua parte!