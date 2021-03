Atividades são retomadas na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, Cabo Frio

O Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, está sendo revitalizado e, aos poucos, vai retomando as atividades.



No último domingo, o local recebeu visitantes para a Confraternização do Produtor Rural, evento que reuniu agricultores, artesãos, quilombolas e toda comunidade que foi até o parque para passar um dia agradável e diferente.

Além de exposição de produtos cultivados em Cabo Frio pelos agricultores das regiões do Angelim e do Pacheco, o evento teve também feira de artesanato, bazar beneficente em prol do Canil Municipal, feijoada quilombola e atrações culturais, como o Projeto Circulê, biblioteca circulante, e apresentação do teatro de fantoches do mestre bonequeiro, Clarêncio Rodrigues. Para a segurança de todos os presentes, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 foram seguidos.

Mas não para por aí. O prefeito José Bonifácio lembra a toda a população, que o Complexo da Fazenda Campos Novos estará aberto nos fins de semana e feriados para quem quiser visitar, conhecer e até fazer piquenique. Só não esquecer a máscara, o álcool em gel e o distanciamento social.