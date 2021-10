Atleta Buziana Aysha Ratto é campeã de Surf em Campeonato

A surfista Aysha Ratto de Búzios participou neste ultimo domingo (03) da primeira etapa do Hang Loose Surf Attack 2021, consagrando- se a campeã da categoria iniciante Sub 14, na Praia de Camburi, em São Sebastião- São Paulo.

O campeonato reuniu quase 300 atletas da nova geração de 10 estados, incluindo Rio de Janeiro, em quatro dias de competições.

Aysha Ratto, que recebe bolsa atleta do município, participou do campeonato com apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Lazer e do Esportes. Com apenas 14 anos, a surfista buziana também participou da categoria Sub 16, ficando na 5ª posição.

Ano passado a atleta foi campeã no campeonato estadual sub 14 e sub 16, onde ganhou vaga para disputar a primeira etapa do Hang Loose Surf Attack 2021.